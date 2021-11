Randolfe cobra do setor elétrico agenda de investimentos para o Amapá

Senador cobrou um plano e uma agenda de investimentos para solucionar a insegurança energética no Amapá.

Compartilhamentos

Em uma audiência promovida pela Justiça Federal com representantes do Ministério de Minas e Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Ministério Público Federal, o senador Randolfe Rodrigues (Rede), cobrou um plano e uma agenda de investimentos para solucionar a insegurança energética no Amapá.

A reunião, ocorrida na sexta-feira (26) e mediada pelo juiz federal João Bosco Costa Soares, é um desdobramento da ação popular ingressada pelo parlamentar durante o apagão ocorrido no ano passado. A audiência aconteceu de forma presencial e remota.

“Nossas ações são no sentido não somente de evitar a ocorrência de outro apagão e por reparação dos prejuízos causados. É também para atuar com rigor junto ao setor de distribuição de energia para impedir as constantes e sistemáticas faltas injustificadas. O povo amapaense precisa de resposta eficaz e não pode viver com medo”, disse Randolfe.

Ele destacou também que da parte do MME já houve o desdobramento da constituição de uma nova subestação para o estado do Amapá, que pode funcionar como uma espécie de sistema reserva da linha de transmissão de energia.

“A partir do apagão percebemos que o problema de energia elétrica no Amapá não era somente de transmissão, mas sobretudo de distribuição. As cenas na periferia de Macapá, da rede de distribuição colapsando se tornaram comuns a partir do blecaute do ano passado”, complementou.