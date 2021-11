Recém-chegado de Caiena, homem é baleado em tentativa de roubo em Macapá

Crime aconteceu no Complexo Beira-Rio, na orla central de Macapá, ponto turístico da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem foi atacado a tiros na noite desta quinta-feira (18), no Complexo Beira-Rio, na orla central de Macapá. Edilson Cardoso Souza, de 32 anos, foi socorrido ao Hospital de Emergências e segue internado em estado grave, com 5 perfurações, conforme informou o médico do Samu.

Testemunhas disseram que a vítima havia chegado de Caiena, capital da Guiana Francesa, e que estava em um quiosque da Praça do Coco na companhia de uma mulher e outro homem, quando saiu do local e foi caminhando até a calçada em frente ao Macapá Hotel.

Lá, foi alvo do atirador, que vestia camisa vermelha e usava máscara de proteção à covid-19 com o símbolo do time do Flamengo.

Após disparar contra Edilson, o criminoso fugiu correndo por uma rua que passa por trás dos quiosques e desapareceu.

Ainda segundo testemunhas, antes do socorro médico e a polícia chegarem ao local, Edilson agonizava no chão quando teve seus pertences, bolsa porta cédula e um relógio levados pelo casal que estava com ele momentos antes na Praça do Coco.

A polícia suspeita que a vítima tenha caído numa emboscada e reagido à uma tentativa de roubo, e que o casal, visto entrando em um táxi e deixando o local antes da chegada da polícia, pode ter envolvimento no crime.

A ocorrência foi atendida pelo 6º Batalhão da Polícia Militar e repassada para a Polícia Civil investigar.