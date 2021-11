Rompimento de tendão interrompe expedição do Amapá no Rio Negro

Jornalista Olímpio Guarany fez pausa para cuidar do ombro

Compartilhamentos

As dores e o inchaço levantaram a suspeita, e os exames confirmaram o rompimento de um tendão no ombro direito do jornalista e comandante do veleiro Kûara, Olímpio Guarany. Ele precisou iniciar fisioterapia em Manaus (AM). Olímpio e a equipe da Expedição Pedro Teixeira, que está cruzando todo o Rio Amazonas até o Peru, ainda não têm previsão de retornar à aventura. O tratamento, no entanto, vem dando resultado, conforme explicou o jornalista ao Portal SelesNafes.Com no último sábado (20). De acordo com ele, o braço foi bastante exigido nas manobras da embarcação durante duas fortes tempestades a caminho do Rio Negro, mas está tudo bem.