Ouça a análise do capítulo 3 de II a Tessalonicenses

Bom dia! A fé não é de todos. A desordem no serviço cristão provoca ociosidade preenchida com preguiça e outros males. Essa é uma das mensagens do capítulo 3 de II a Tessalonicenses. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quinta-feira (4).