Chegamos hoje ao único capítulo da carta de Paulo a Filemom

Bom dia! Infelizmente, muitos se focam diariamente no entretenimento eletrônico e pouco na mensagem das Escrituras. A carta de Filemom, que tem apenas um capítulo, pequena em texto, mas gigantesca em temas profundos como a igualdade das pessoas sob o poder do Evangelho. Deus reverte situações praticamente impossíveis. Ouça a análise deste único capítulo com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quinta-feira (18).