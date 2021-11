Suposta esposa de homem achado em árvore presta depoimento

INTERIOR DO AMAPÁ

INTERIOR DO AMAPÁ

Apesar da identificação durante depoimento, delegado do caso prefere esperar confirmação da perícia

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Começa a ser resolvido o mistério do corpo encontrado pendurado em uma árvore em plena floresta do município de Calçoene, a 340 km de Macapá, na última segunda-feira (22). A Polícia Civil do Amapá ainda não descarta a hipótese de homicídio, mas essa possibilidade ficou mais enfraquecida após o depoimento da suposta companheira da vítima.

A mulher foi ouvida pelo delegado Kleyson Fernandes, nesta quarta-feira (24), e declarou que convivia com o homem há aproximadamente 11 meses. O suposto nome dele ainda não será divulgado.

Segundo ela, os dois chegaram a morar em Macapá, mas se separaram em agosto deste ano quando já tinham se mudado para Oiapoque. O marido teria decidido tentar a vida na área de garimpo próxima do local onde o corpo foi achado. Essa teria a última informação dada por ele.

“Apesar dela ter reconhecido a vítima, ainda será necessária a identificação pela Politec, que vai comparar arcada dentária da pessoa morta. Mas essa mulher declarou, em tese, ser o companheiro dela”, explicou o delegado.

Fernandes conversou informalmente com a perícia, que também não soube precisar o tempo da morte da vítima, que estava pendurada em uma árvore há cerca de quatro metros do chão.

O corpo, sem sinais aparentes de violência, foi encontrado por um morador da região numa localidade chamada ‘Ramal do Limão’. Ele filmou e comunicou o caso ao 12º Batalhão da PM.

Ainda não há previsão de quando a Politec vai encaminhar para a polícia o resultado da perícia sobre o corpo.