Suspeito de golpes é preso com drogas, dinheiro e revólver na cintura

Por OLHO DE BOTO

João Vitor Lobato da Costa, o “Noturno”, de 31 anos, foi preso durante abordagem da Polícia Civil quando caminhava com porções de drogas no bolso de sua roupa, uma quantia de R$ 1,3 mil e um revólver na cintura. O flagrante aconteceu nesta segunda-feira,30, na Av. Setentrional, no bairro Araxá.

Noturno também é apontado como membro de uma quadrilha que vem aplicando golpes do falso depósito, uma das vítimas comunicou que vendeu ao suspeito uma televisão, um freezer e um espelho, e que só descobriu que havia caído num golpe quando o dinheiro não caiu na conta, foi quando atentou para o comprovante de depósito falso.

O caso é investigado pelo delegado Newton, da Unidade de Polícia Comunitária (UPC) Araxá/Pedrinhas.

Após ser localizado, Noturno levou os investigadores até a casa dele. Lá, foram encontrados uma caixa com 46 munições de calibre 22 e, ainda, mais 13 porções de cocaína. Porém, os objetos levados da casa da vítima não foram localizados.

“Ele disse que recebeu os objetos e entregou para uma outra pessoa, que não quis dizer o nome. Dos R$ 1,3 mil que encontramos no bolso, ele informou que R$ 1 mil recebeu pela transação dos objetos vendidos no golpe do falso depósito”, explicou o delegado.

Noturno foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e por ilegal de munição e arma de fogo. Além disso vai responder pelo crime de estelionato por causa do golpe do qual teria participado.