Taxista é assassinado e passageiros são baleados

Crime ocorreu no Bairro do Muca, na zona sul da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um taxista foi morto a tiros e três passageiros ficaram feridos na madrugada deste domingo no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá. O homicídio aconteceu por volta de 4h40, na Rua Santos Dumont, nas proximidades da Travessa do Copala.

Além do motorista, havia 6 ocupantes dentro do carro, modelo Pálio, os atiradores estavam entre eles.

O crime ocorreu após o término da corrida e o tiroteio foi registrado por câmeras de segurança de residências próximas.

As imagens, já em posse das Polícias Militar e Civil, mostram 3 homens saindo do carro e 2 deles disparando várias vezes contra o taxista e mais três passageiros que permaneceram no veículo.

O taxista, identificado como Eliel de Souza Vilhena, de 45 anos, foi atingindo por 3 tiros e morreu na hora. Já os três passageiros feridos foram levados ao Hospital de Emergência do Centro de Macapá.

Uma equipe do 1º Batalhão estava nas proximidades e chegou rápido ao local, mas os criminosos já haviam fugido.

De acordo com a soldado Jucilene Malheiros, do 1º Batalhão, da PM, entre os passageiros havia duas mulheres e as vítimas que sobreviveram chamaram um carro de aplicativo para irem em busca de socorro médico no HE.

“Vendo as imagens do crime dos circuitos de segurança das proximidades, a gente percebe que eram pessoas que se conheciam e estavam juntas, mas por algum motivo, talvez uma casinha, foi tirada a vida do taxista”, avaliou Jucilene Malheiros.

O taxista já tinha sido preso, flagrado transportando passageiros armados em uma outra ocasião. Atualmente, ele estava em liberdade condicional.