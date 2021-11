Tempestade com raios assusta macapaense e cancela eventos

Os relâmpagos assustaram e a chuva forte causou prejuízos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Desde o início da tarde deste sábado (20), impressionantes formações dos chamados CB’s (Cumulus Nimbus) na orla da cidade de Macapá davam a noção da tempestade que cairia sobre a cidade, o que ocorreu no início da noite provocando interrupção no fornecimento de energia elétrica em vários pontos, inundando canais, alagando ruas, cancelando eventos e, sobretudo, assustando com uma grande quantidade de raios e trovões.

A tradicional Missa dos Quilombos, que seria realizada na União dos Negros do Amapá (UNA), no Bairro do Laguinho, foi um dos eventos que teve que ser cancelado. A coordenação tomou a decisão por uma questão de segurança dos participantes e transferiu a missa para o domingo (21), às 20h, no mesmo local.

O Canal do Beirol transbordou alagando o início da Rodovia JK, onde a impressão é que os grandes empreendimentos próximos acabaram por ocasionar a impermeabilização do solo. Moradores em vários bairros filmaram raios descendo e clareando ruas inteiras, o que assustou bastante.

O fenômeno atípico inspirou o ilustrador Hugo Farias.

Fontes do setor elétrico informaram que vários alimentadores de energia elétrica de Macapá desligaram e foram religados em seguida. Isso significa que o sistema de proteção está funcionando, pois em tempestades como essas, quando relâmpagos atingem a rede elétrica, o desligamento é automático para evitar prejuízos aos consumidores de energia daquele perímetro.

Em alguns casos, ocorre de alguma peça queimar, o que faz com que o reparo e o restabelecimento da energia elétrica seja um pouco mais demorado. Apesar disso, como o amapaense vive com o fantasma do apagão de 2020 à espreita. Até o fechamento desta edição, o sistema continuava funcionando. O Portal SelesNafes.com não conseguiu contato com a Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA).