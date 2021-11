Temporal: Ruas esperam até 24h para ter energia normalizada

Equipes ficaram sobrecarregadas e a CEA registrou mais de 200 chamadas

Por LEONARDO MELO

As equipes de plantão da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) estão desde ontem (20) tentando normalizar o fornecimento de energia elétrica afetado pelo temporal com raios e chuva acima do normal que atingiu Macapá e Santana durante horas.

A empresa recebeu mais de 200 chamadas até às 16h deste domingo (21), e só não registrou mais porque o serviço de atendimento por telefone 116 ficou congestionado, e muita gente não conseguiu registrar a ocorrência.

Na zona oeste de Macapá, por exemplo, várias ruas do Marabaixo estão sem energia desde a tarde de sábado. Um comerciante de chopps de frutas que mora no Marabaixo I relembrou os prejuízos do apagão de 2020.

“Alguns amigos estão se oferecendo para levar os chopps para ficarem congelados em seus freezers”, comentou ele, que ainda não havia conseguido falar com ninguém no serviço de plantão da estatal.

Uma fonte da CEA informou que o atendimento nas áreas alagadas, que foram as mais atingidas pelo temporal, sobrecarregou as equipes.

Por volta das 16h, uma forte chuva voltou a atingir Macapá, mas durou menos de uma hora.

Até as 18h deste domingo (21), continuavam sem energia trechos dos bairros do Buritizal, Santa Rita, Jardim Marco Zero, Jardim Equatorial, Conjunto da Embrapa, Goiabal, Conjunto da Ego, Trem, Perpétuo Socorro, Centro, Muca, São Lázaro, Coração, Pacoval, Marabaixo I, II e III, além de um condomínio na Rodovia Duca Serra.

Bairros nos municípios de Santana, Tartarugalzinho, Amapá e Oiapoque também continuavam com problemas.