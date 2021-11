Trabalhador que extraia seixo no Rio Araguari morre soterrado

Tragédia ocorreu num trecho às margens de Porto Grande, cidade a 102 quilômetros da capital do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um trabalhador que atuava na extração de seixo no Rio Araguari morreu soterrado após um desabamento num trecho às margens de Porto Grande, cidade a 102 quilômetros de Macapá.

De acordo com o Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes), o caso ocorreu na quinta-feira (4) e foi registrado por volta de 22h, por autoridades policiais.

A vítima foi identificada como José Wanderley Sousa dos Santos, de 48 anos.

Segundo a polícia, populares informaram que José era mergulhador e desapareceu após o desabamento. Ele foi localizado já sem vida.

Quando os Bombeiros chegaram ao local, ainda no fim da tarde, uma balsa fazia o traslado do corpo para a sede do município. A Polícia Científica fez a remoção do corpo.