Trio suspeito de roubos a residências e carros é preso pelo Bope. VÍDEO

Os roubos à residências ocorreram no Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Três jovens de 18 e 19 anos foram presos por uma equipe do Bope na noite desta quarta-feira (24), por suspeitas de envolvimento em pelo menos dois roubos à residências, ocorridos no Bairro Jardim Felicidade II, na zona norte de Macapá.

Um dos alvos dos assaltantes foi a casa de um policial da reserva. A ação criminosa foi gravada por câmeras de segurança. O vídeo, já em posse da Polícia Civil, mostra o militar e a esposa sendo rendidos sob a mira de arma de fogo por dois homens que usavam máscaras de proteção contra covid-19.

A ação foi rápida. Em menos de 5 minutos, a dupla fugiu na picape Toro do militar. O veículo ainda não foi localizado até o início da tarde desta quinta-feira (25). Veja a ação dos bandidos:

Horas antes, também na zona norte, criminosos armados haviam roubado um carro, modelo Ágile.

Já à noite, por volta de 19h, o veículo foi encontrado abandonado nas proximidades da Rodovia do Curiaú, por militares do 2º Batalhão.

Momentos depois, uma equipe do Bope chegou a uma vila de quitinetes no Jardim Felicidade II. Lá, três suspeitos, dois de 18 anos e um de 21, foram cercados. Com um deles, estava a chave do Ágile e um simulacro de arma de fogo na cintura.

“Esses três suspeitos já estavam sendo investigados pelo cometimento de vários roubos na cidade”, comentou o capitão Jonas Santos, do Bope.

A Polícia Civil investiga se os suspeitos presos são os mesmos que cometeram os crimes horas antes. Nenhum nome foi revelado pelas autoridades.