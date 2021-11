Vamos ouvir a análise do capítulo 4 de Hebreus

Bom dia! Desde o princípio dos tempos, Deus criou um descanso para ser desfrutado por todos os povos da terra. No capítulo 4 de Hebreus, o apóstolo Paulo deixa isso claro. Jesus observou o sábado com seus discípulos. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima semana de trabalho.