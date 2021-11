Um morre e 10 kg de drogas são apreendidos em operação da PF contra facção

Ação das Polícias Federal, Militar, Civil, Rodoviária Federal e Ministério Público ocorre nas cidades de Macapá, Santana e Pedra Branca.

Uma operação conjunta entre as Polícias Federal, Militar, Civil, Rodoviária Federal e Ministério Público, na manhã desta quinta-feira (11), resultou num duro golpe contra uma facção criminosa instalada no Amapá.

A ação, batizada pelas autoridades de Operação Vikings, visa cumprir 28 ordens judiciais, 15 de prisão preventiva, e outros 13 de busca e apreensão contra membros da organização. Por enquanto nenhum nome de preso ou da própria facção foram divulgados pela polícia.

Aproximadamente 80 policiais cumprem os mandados, que foram expedidos pela Primeira Vara Criminal da Justiça do Estado. Eles se dividiram em equipes para cumprir as ordens judiciais nos municípios de Macapá, Santana e Pedra Branca do Amapari.

Na capital, os policiais cumpriram mandados nos bairros do Araxá, São Lázaro, Universidade e Novo Horizonte. No Bairro Universidade, um dos investigados reagiu e acabou sendo morto por uma das equipes polícias, composta por agentes federais e militares do Bope.

Já em Santana, na Ilha de Santana, durante o cumprimento de um dos mandados de prisão preventiva, agentes da PF e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) do MP encontraram aproximadamente 10 kg de pasta base de cocaína. Lá, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele foi levado à Superintendência da Polícia Federal em Macapá.

O objetivo geral é desarticular as atividades de organização criminosa voltada à prática de homicídios, tráfico de drogas, roubos e outros crimes violentos e que atuam dentro e fora do sistema prisional do Estado.

As investigações são da Polícia Federal. Elas tiveram início em abril deste ano, quando a PM prendeu, em Macapá, um homem com cédulas falsas e uma arma de fogo. Ele foi entregue à PF, que descobriu, depois, que o indivíduo possuía um posto de comando na organização criminosa.

Com o avanço das investigações, foram identificados grupos que realizavam a intermediação de recebimento de drogas, utilizando-se de pequenas embarcações na malha fluvial do Amapá, especialmente em Santana.

Em seguida, era feita a distribuição a outros integrantes do esquema criminoso, responsáveis pela venda dos entorpecentes em vários municípios.

A PF verificou que a organização criminosa é aparelhada, com subordinação hierárquica em vários níveis de comandos, divisão de tarefas, e contém, também, um estatuto que disciplina as relações entre os membros.

Dentre os mandados de prisão preventiva, dois foram cumpridos contra indivíduos já presos no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), por indícios de serem os articuladores da organização criminosa de dentro do sistema prisional.

Inicialmente, os envolvidos podem responder pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.