Vereador se recusa a sair de bar e é preso por desacato

SUL DO AMAPÁ

Caso ocorreu em Vitória do Jari envolvendo o vereador Simpson

Por SELES NAFES

A justiça mandou soltar o vereador de Vitória do Jari, município do Sul do Amapá, preso na madrugada da última segunda-feira (1º) por desacatar policiais militares e civis durante uma ocorrência de rotina.

Os policiais militares haviam sido chamados por moradores, por volta da 1h30min, porque um bar estaria excedendo o horário de funcionamento imposto pelas restrições da pandemia de covid-19.

Ao chegar no local, os policiais militares deram ordem para que o dono do estabelecimento encerrasse o atendimento. Contudo, um dos clientes do bar, o vereador Wanderson Vieira, conhecido na cidade como Simpson, teria se recusado a deixar o local. Ele estava acompanhado de uma mulher, que também estaria embriagada.

Os policiais deram voz de prisão a ele por desobediência e foram xingados pelo parlamentar. Na Delegacia de Polícia de Vitória do Jari, ele também teria ofendido os agentes que estavam de plantão.

Autuado em flagrante por desacato e desobediência, Wanderson Vieira foi encaminhado para audiência de custódia na manhã seguinte e acabou sendo liberado. No entanto, o juiz Zeeber Ferreira, da Vara Única de Vitória do Jari, aplicou como medidas alternativas à prisão, entre elas a proibição de o vereador deixar a cidade por mais de uma semana sem a comunicação ao juízo.

A polícia deve concluir e encaminhar ao Ministério Público o inquérito contra o vereador no prazo de 30 dias.

A defesa do vereador vai emitir um posicionamento sobre o assunto e a reportagem será atualizada.