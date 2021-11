Vigilante morre em acidente após sair do trabalho

Acidente ocorreu na manhã desta terça-feira (9), na Rodovia JK, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O motociclista Lenildo Viana Afonso, de 34 anos, morreu na manhã desta terça-feira (9) após ser atingido violentamente por um carro no trecho urbano da Rodovia JK, no Bairro Fazendinha, em frente ao Residencial Janary Nunes.

Segundo a esposa, a vítima era vigilante noturno de uma chácara das proximidades e estava saindo do trabalho. Testemunhas relataram que a moto de Lenildo Viana furou o pneu na madrugada e ele emprestou uma outra para concluir seus afazeres.

De acordo com o Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), a vítima transitava pelo Ramal do Polo Hortifrutgranjeiro e, ao tentar atravessar a Rodovia JK, para seguir no sentido Macapá, foi atingido pelo carro modelo Ford Ka, de cor preta e de placa NFB 9666, que vinha no sentido Macapá/Santana.

Com o impacto, o trabalhador foi parar no para-brisa do carro e arremessado no meio fio da pista contrária. A moto, modelo Pop, de placa NES 2462, ficou embaixo do automóvel e foi arrastada por vários metros.

Lenildo Viana machucou bastante a região da cabeça. Seu capacete quebrou. O socorro médico foi acionado, mas o vigilante não resistiu. Ele deixa esposa e duas filhas.

Os dois envolvidos no acidente possuíam habilitação. O motorista do Ford Ka, não se machucou, ficou no local e foi encaminhado para o Ciosp do Pacoval para prestar esclarecimentos.