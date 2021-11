‘Vítima da animalidade humana’, diz delegado sobre morte de cachorro

Chi

Por SELES NAFES

Não deu. Depois uma mobilização que resultou até na remoção de Oiapoque para Macapá, por quase 600 km de estrada, o cachorro esfaqueado por um pescador acabou não resistindo. Chiclete morreu ontem (24) à noite depois de ter passado por cirurgia no fim de semana.

“Eu ia levar a ração ontem à noite, e infelizmente fui surpreendido pela notícia do falecimento (na madrugada de terça). O Chiclete foi vítima da animalidade humana”, lamentou o delegado de polícia Charles Corrêa, que atendeu a ocorrência e mobilizou uma corrente para ajudar o animal.

Chiclete, um vira-latas de aproximadamente dois anos, foi esfaqueado no último dia 18 por um pescador durante uma bebedeira em uma comunidade ribeirinha de Oiapoque, distante mais de 1 hora de voadeira da sede do município. O pescador foi preso em flagrante por maus-tratos a animais, e agora responde em liberdade.

O animal foi trazido para Macapá a pedido do delegado num carro cedido pela prefeitura. Na capital, ele foi acolhido pela ONG do advogado Victor Hugo, e depois da cirurgia foi levado para a residência do ativista.

A expectativa era de recuperação já que, apesar da grande perda de sangue durante dois dias, a facada não tinha atingido órgãos vitais. No entanto, o cão que sensibilizou as redes sociais teve um mal súbito a noite.