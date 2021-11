Viúvo que perdeu a esposa no parto do 3° filho recebe ajuda e volta a trabalhar

Família mora Conjunto Habitacional Macapaba 2, na zona norte da capital do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O mototaxista Ocival Santos Passos, de 52 anos, compara o luto pela esposa, que teve complicações no parto e morreu horas depois de dar à luz, no dia 6 deste mês, a uma “ferida de casca fina, que às vezes dói e sangra”.

Além da dor, a perda inesperada gerou uma condição de vulnerabilidade alimentar, porque ficaram 3 crianças fruto do relacionamento para o viúvo criar sozinho, o que lhe impedia de trabalhar.

A história foi contada pelo portal SelesNafes.com na semana passada e comoveu a população. Nesta terça-feira (16), a reportagem retornou ao apartamento da família no Conjunto Macapaba, na zona norte de Macapá, aonde Ocival mora com os filhos.

A realidade é diferente de dias atrás, felizmente. A ajuda chegou para a família que não tinha sequer o básico. Agora, a despensa e a geladeira estão cheias de alimentos e frutas.

As pequenas Ana Vitória, de 10 dias de vida, e Ana Clara de 1 ano e 10 meses ganharam leite, roupas e fraldas. Já o Jonas Pietro, de 9 anos, pode estudar pelo celular.

A família recebeu ajuda financeira que serviu para contratar uma babá para cuidar das crianças. Com isso, Ocival Santos, voltou a rodar de mototaxista para trazer o sustento da família.

“Com a ajuda que me deram, também vou pagar algumas contas pendentes e guardar para alguma necessidade ou urgência. Agradeço todos que colaboraram de qualquer forma e à reportagem, que mostrou minha história para esses anjos me ajudarem. Estava numa situação muito difícil. Estava sem saber o que fazer devido à morte inesperada da minha esposa. Quero que Deus abençoe a todos”, agradeceu.

Nas primeiras horas da manhã de hoje, a recém-nascida Ana Vitória foi levada para Breves-PA, para viver nesses primeiros meses com a família da mãe Oreliana Feitosa. Mesmo amando a filha, o pai disse que entrou em consenso com a avó materna da menina.

“Ela precisa de atenção 24h e eles se comprometeram com isso. Levaram muitas doações de fraldas e leite com eles. Eu fico com os dois e trabalhando para ajudar os três. Logo a gente se vê”, explicou o mototaxista.

Quem ainda quiser ajudar com alimentos, leite, fraldas ou qualquer valor, basta entrar em contato com o número (96) 99190-2673 [Ligação/WhatsApp] ou pela chave PIX/CPF: 303.621.992.72 em nome de Ocival Santos dos Passos.

A família mora Conjunto Habitacional Macapaba 2, na quadra 11, bloco 12, apartamento 303.