1.500 comprimidos de ecstasy abasteceriam festas de fim de ano, diz polícia

Os 1.500 comprimidos da droga sintética ecstasy, apreendidos pela Polícia Civil do Amapá, abasteceriam festas clandestinas de música eletrônica agendadas para o final do ano. A informação é do delegado Sidney Leite, da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE).

Segundo ele, a encomenda, apreendida na noite de quarta-feira (1º), havia chegado em Macapá há poucos dias e estava na posse de dois irmãos. Os nomes não foram divulgados pela polícia. Apreensão ocorreu em Macapá, em local não revelado pela Polícia Civil do Amapá.

“O irmão mais velho era o dono da droga, foi preso primeiro na posse de 200 comprimidos. Ele estava em via pública e tentou fugir dos policiais Civis quando foi abordado, tendo, quase, atropelado propositalmente um dos policiais. Depois de prendê-lo, os policiais foram até a casa do irmão mais novo e lá encontrou o restante do material”, disse Leite.

De acordo com ele, há quase dois meses, a DTE esteve nessa mesma casa e prendeu um dos irmãos deles com, aproximadamente, 100 comprimidos de ecstasy.

“O detalhe é os irmãos são jovens de classe média, que estão se envolvendo com drogas sintéticas visando lucro fácil”, completou o delegado.