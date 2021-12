270 Kg de pescado ilegal são apreendidos pela PM e doados a instituições de caridade

Apreensão ocorreu na área portuária do Igarapé das Mulheres, no Bairro Perpétuo Socorro, área leste de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Aproximadamente 274 quilos de peixes Aracú, Aruanã, Mapará, Pescada Branca, Pacu e Traíra foram apreendidos na última quinta-feira (9), dentro de uma embarcação na área portuária do Igarapé das Mulheres, no Bairro Perpétuo Socorro, área leste de Macapá.

As espécies estão protegidas por lei, pelo período de defeso, época que há a reprodução dos animais.

A apreensão foi feita pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar (PM) durante fiscalização de rotina.

Os peixes estavam sendo pesados e depositados em diversas cubas grandes de isopor, dentro de uma embarcação atracada no porto.

Conforme o BA, um homem, que não teve identidade revelada, foi autuado em flagrante pelo crime ambiental e teve o material aprendido.

Ele foi apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval para as devidas providências.

Doação

Após passar por inspeção da Vigilância Sanitária e receber laudo autorizando o consumo humano, o pescado foi doado para três associações sociais e filantrópicas: Casa da Hospitalidade, em Santana, e Abrigo dos Idosos e Casa da Acolhida Marcelo Cândia, ambas em Macapá.