7 tiros: detento do regime domiciliar é executado em calçada

Homicídio aconteceu nas proximidades da casa onde a vítima morava, na Avenida Lua, no Bairro Jardim Marco Zero.

Por OLHO DE BOTO

Um homem de 34 anos foi assassinado na zona sul de Macapá, ao ser atacado por atiradores que estavam num carro branco, possivelmente modelo Gol.

A execução aconteceu na noite desta quarta-feira (15), por volta de 21h, nas proximidades da casa onde a vítima morava, na Avenida Lua, no Bairro Jardim Marco Zero.

O macapaense Pedro Pinheiro de Menezes foi atingido por pelo menos 7 tiros e morreu antes da chegada do socorro médico. A polícia informou que ele cumpria pena no regime aberto domiciliar pelo crime de tráfico de drogas.

Outras pessoas passavam pela rua na hora do crime, o que não intimidou os bandidos, que foram no carro até o final da via, em seguida, fizeram o retorno e começaram a atirar contra o rapaz, que ficou caído numa calçada.

A Polícia Militar fez buscas pela região, mas até o fechamento da reportagem ninguém havia sido preso. Por enquanto, a autoria do crime e a motivação ainda são desconhecidas, o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.