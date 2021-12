Chegamos ao capítulo 9 de Apocalipse

Compartilhamentos

Bom dia! No último dia do ano chegamos ao capítulo 9 de Apocalipse, onde estão descritos a queda de uma estrela na visão da 5ª trombeta e outros acontecimentos históricos importantes para a humanidade. Essa visão tem a ver com o surgimento do islamismo, religião que reúne os mulçumanos que acreditam num profeta chamado Maomé. Escute a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja de Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima passagem de ano.