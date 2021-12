Chegamos hoje ao último livro da Bíblia, Apocalipse

Bom dia! Hoje chegamos ao último livro da Bíblia, Apocalipse, conhecido por seu conteúdo de revelações enviadas a João por Cristo para as sete igrejas da Ásia, que representam sete fases na história do mundo antes do próximo retorno de Jesus. O livro começa com uma promessa em forma de profecia. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quinta-feira (23).