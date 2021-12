Chegamos ao novo livro de João

Compartilhamentos

Bom dia! A lembrança de Jesus ainda estava muito viva na mente de João, que tinha passado três anos e meio na companhia do Mestre e dos demais discípulos. No primeiro capítulo, ele deixa claro que nada é mais humano do que confessar os erros para ser purificado por Seu sangue. Mas só podemos confessar a quem pode perdoar. Nenhum homem tem autoridade para se apresentar como substituto de Deus. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quarta-feira (15).