Acácio destina emenda para reforma do Ceu das Artes

Equipamento social fica no Bairro Infraero II, zona norte de Macapá.

O deputado federal Acácio Favacho (PROS) anunciou emenda de R$ 250 mil para reforma do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) CEU das ARTES, localizado no Bairro Infraero II, zona norte de Macapá. O equipamento social será todo modernizado.

O espaço atende, principalmente, famílias em situação de vulnerabilidade, risco social, condições de abuso, alcoolismo, desemprego, que necessitam de proteção básica, assistência social e psicológica.

“A emenda vai possibilitar a reforma do Centro, adequando o espaço para prestar os serviços aos moradores da cidade. O local terá sala de reuniões, de atendimento particularizado, sala para a equipe técnica e para a equipe do Cadastro Único/Bolsa Família. Será mais uma obra nossa que dará maior qualidade de vida à população”, comentou o deputado federal.

De acordo com o prefeito de Macapá Antônio Furlan (Cidadania), a emenda possibilitará um espaço físico adequado para o atendimento socioassistencial.

“Queremos agradecer ao deputado Acácio Favacho por ter tido a sensibilidade de nos ajudar nesse serviço tão essencial à população vulnerável do município. Por meio do Centro, tentamos buscar soluções para combater a violência na comunidade, a exploração do trabalho infantil, entre outras demandas”, ponderou o prefeito.