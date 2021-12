Acompanhando crescimento da cidade, Promed abre clínica na Zona Norte

Nova unidade fica no Bairro Infraero II, com fácil acesso para quem circula pela BR-210.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Já virou lugar comum a afirmação de que a “zona norte de Macapá está tão grande que parece uma outra cidade”. De fato, a realidade demonstra que a capital amapaense cresceu muito nessa região, com bairros inteiros, loteamentos e condomínios sendo construídos.

Acompanhando esse processo, a clínica Promed, que oferece uma série de serviços com alta tecnologia e programas de saúde com descontos, como o “Saúde em dia”, inaugurou uma nova unidade, no Bairro Infraero II, com fácil acesso para quem circula pela BR-210.

Os serviços acompanham o padrão dos já oferecidos na matriz da Avenida FAB.

“Ultrassom, consulta médica, exames laboratoriais, diversos tipos de testes como o teste do olhinho, da orelinha, do pezinho, além do clínico geral e outras especialidades que a gente tem: nutricionista, ortopedista, ginecologista e outros. Nós decidimos expandir para Zona Norte porquê muitos dos nossos clientes são aqui da zona norte ou mesmo de Santana, que podem vir pelo Km-9 [Rodovia AP-440]. Também queremos ganhar a zona norte, trouxemos todos os nossos equipamentos modernos para atender aqui”, declarou a responsável da Promed zona norte, Laryssa Souza.

Mudanças da cidade

Laryssa confirma o que os antropólogos de urbanidades observam e identificam na forma de viver de habitantes de uma cidade. As pessoas se deslocam cada vez menos para o centro da cidade, já que uma quantidade crescente de serviços é oferecida próximo de casa.

“Até porque nós fazemos toda questão da comunicação, nas redes sociais e presencialmente também l. Lá na avenida FAB, é feito cadastro do paciente no sistema e quando observamos que ele reside na zona norte, já informamos que temos essa nova unidade pertinho da sua casa. Muitos pacientes já estão vindo diretamente aqui fazer coleta e consulta médica. A Dra Aiannia Cavalcante teve toda essa visão de acolhimento para nossos clientes”, concluiu Laryssa.

A Promed Zona Norte está localizada na Avenida Ananindeua, 609, Infraero II.