Acusado de estupros em série usava perfil falso para atrair vítimas, diz polícia

José Augusto Miranda dos Santos atraía as vítimas sempre para o mesmo lugar, nas proximidades da escola de música Walkíria Lima, no Centro de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Militar e a Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM) prenderam um homem de 47 anos acusado de cometer vários estupros em Macapá. Até o momento já foram identificadas pelo menos 5 vítimas, mas podem existir muitas mais.

As investigações apontam que José Augusto Miranda dos Santos conhecia as mulheres pela internet, através de um perfil falso nas redes sociais. Ele se passava por um homem com o nome de Tiago Lisboa para atrair as vítimas na faixa etária de 20 a 40 anos. As fotos, obviamente, foram usurpadas da internet.

O abusador marcava encontro com os alvos, após ganhar confiança. As mulheres eram atraídas sempre para o mesmo lugar, nas proximidades da escola de música Walkíria Lima, no Centro de Macapá.

Segundo a delegada Sandra Dantas, titular da DCCM, quando a vítima chegava, José Augusto dizia que era para ela o acompanhar, que ele a levaria até a pessoa que teria marcado o encontro. Em seguida, ele levava a mulher até um motel, também no Centro.

“A última vítima que ele levou, ele abriu a porta do quarto, foi quando ela se deu conta de que estava sendo vítima. Ele puxou essa faca da cintura e jogou na bancada do quarto e disse: tira a roupa que eu vou te filmar. E consumou a violência sexual”, detalhou a delegada.

José Augusto fazia tudo de ‘cara limpa’. A polícia estava tendo árduo trabalho para localizar o criminoso, mas na noite da última terça-feira (22), uma das vítimas que estava com sua família o avistou no mesmo local, possivelmente esperando mais uma mulher que seria abusada.

A polícia foi acionada e cumpriu a prisão preventiva acusado, que estava com a mesma faca que usava para intimidar as mulheres e cometer o estupro. Ele alegou que estava com a arma branca porque iria fazer um assalto.

Em depoimento, mesmo após acareação com algumas mulheres, ele negou que teve relações sexuais com as vítimas, mas admite que trocou mensagens com elas pelas redes sociais. A versão não convenceu a polícia.

“Faço o apelo às mulheres que foram vítimas deste homem que procurem a delegacia imediatamente para que nós façamos todo procedimento de apuração contra ele. E não tenham medo”, solicitou a delegada Sandra Dantas.

José Augusto Miranda é reincidente. Ele já tem uma extensa ficha criminal, com condenação de 70 anos de prisão pelos crimes de estupro, roubo, furto e estelionato. Mesmo com uma pena tão extensa e com várias condenações por crimes graves, o criminoso estava no regime domiciliar.

José Augusto foi encaminhado para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) nesta quarta-feira (22).