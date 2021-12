Adolescente que comemorava roubo morre em confronto com o Bope0

Conflito ocorreu na Passarela da Alegria, na 8ª Avenida do Bairro Congós, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um adolescente suspeito de participar de uma série de roubos a estabelecimentos comerciais morreu em confronto com a Polícia Militar do Amapá, nesta quarta-feira (1°), na Passarela da Alegria, na 8ª Avenida do Bairro Congós, na zona sul de Macapá. Ele estava comemorando um roubo, segundo a PM.

Segundo o major Dociel Coelho, subcomandante do Bope, durante patrulhamento na área a equipe foi abordada por populares, que denunciaram um bando acostumado a roubar e que estava comemorando mais uma ação criminosa. Ao chegar na residência, foram avistados 3 suspeitos.

“Nessa dinâmica rápida da equipe para adentrar e tentar efetuar a prisão deles, dois conseguiam fugir e um se homiziou dentro de um cômodo, um quarto aqui nessa casa. Quando a equipe foi entrando ele já efetuou o disparo em direção a equipe, que prontamente fez o revide”, detalhou o major.

Lucas dos Santos Vilhena, de 17 anos, foi atingido. O Samu foi acionado para realizar socorro médico, mas o adolescente não resistiu.

Conforme a PM, por ser menor de idade, Lucas não tinha passagem pela polícia, mas era conhecido por assaltos violentos. Inclusive, ele aparece em vários vídeos atuando em roubos. No mais recente, invadiu um supermercado com arma em punho. As vítimas o reconheceram.

A casa onde Lucas estava com outros suspeitos sempre servia para refúgio e comemorações após assaltos. A Polícia Científica esteve no local e fez a remoção do corpo.