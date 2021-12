Adolescente tem morte súbita ao fugir de assaltante que é ex-professor

Diego Braga, de apenas 14 anos, teve uma parada cardiorrespiratória. Caso inusitado ocorreu em Vitória do Jari. Acusado foi preso

Por SELES NAFES

Um ex-professor da rede pública foi preso pela Polícia Civil do Amapá, acusado de causar a morte de um adolescente após uma tentativa de assalto no município de Vitória do Jari, no Sul do Amapá. A vítima, que se recuperava de uma hepatite, teve uma parada cardiorrespiratória durante a fuga.

O crime ocorreu na noite de ontem (6), na Passarela Bom Jesus, no Bairro Comercial de Vitória do Jari. De acordo com a polícia, a vítima, Diego da Silva Braga, de 14 anos, costumava caminhar pela passarela para se exercitar. Era uma forma de se recuperar das sequelas causadas pela hepatite, doença que lhe afetou os pulmões.

Ontem, no entanto, ele e um primo foram abordados por um homem armado com uma faca que anunciou um assalto. O adolescente e o primo tentaram fugir correndo, mas Diego acabou desmaiando com o esforço. Ele foi socorrido e levado para a Unidade Mista de Saúde, onde já chegou sem os sinais vitais. O médico de plantão confirmou o óbito.

Depois de algumas diligências, o criminoso foi identificado e encontrado se dirigindo ao Porto das Catraias, provavelmente para deixar a cidade. Ele foi preso em flagrante.

De acordo com o delegado Erivelton Clemente, o criminoso estava acompanhado de outras duas pessoas e tinha sintomas de embriaguez.

“Ele reagiu. Estava sob efeito de álcool, mas há a informação que possivelmente faz uso de entorpecentes. Quatro dias atrás ele também praticou o furto de uma balança e já foi preso antes por ameaça”, explicou o delegado Erivelton Clemente.

“Ele correu atrás da vítima que estava com um aparelho celular. O adolescente correu, e não podia fazer esforço porque tinha problema de saúde, por isso veio a ter uma morte súbita”, acrescentou.

O acusado, Mateus da Conceição Lopes, de 31 anos, já trabalhou como professor da prefeitura de Vitória do Jari, por meio de contrato administrativo. Ele foi autuado em flagrante por latrocínio

“Polícia Civil de Vitória do Jari se solidariza com a família enlutada por esta perda de seu ente querido, mais um jovem vítima da violência que quer se instalar no nosso pacato município, momento em que nos colocamos à disposição, não medindo esforços para que a justiça seja feita e este crime não fique impune”, divulgou a DP de Vitória do Jari.