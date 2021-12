Aftosa: vacinação é prorrogada no Amapá

Produtores rurais alegam dificuldades em adquirir as vacinas, que estão em falta no mercado brasileiro.

Após solicitação da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Amapá (Diagro), o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) autorizou a prorrogação da campanha de vacinação contra a febre aftosa no estado.

Agora a vacinação prossegue até o dia 20 de dezembro. A campanha começou no dia 1º de outubro e encerraria no último dia 30, de novembro e com um prazo para declaração de vacina dos animais até 15, de dezembro.

Com o novo período agora o prazo para informar a Diagro, sobre a declaração de vacina passou para o dia 21, de janeiro de 2022.

O motivo é que os pecuaristas alegam dificuldades em adquirir as vacinas. A Diagro confirmou que imunizante realmente está em falta no mercado brasileiro. Entretanto, informou que no mercado local houve uma aquisição de 170 mil vacinas – o que daria para imunizar mais de 50% do rebanho.

O Amapá possui, hoje em dia, 328 mil cabeças de gado. Desses, 285 mil são búfalos, o que torna o Amapá, o segundo maior criador de bubalinos do país, ficando atrás apenas do Pará.

Atualmente, o Amapá possui a Certificação de ‘Livre de Aftosa com vacinação’ e busca o certificado ‘Livre de Aftosa sem vacinação’ até 2023. Para isso, é importante avançar na imunização dos rebanhos amapaenses.