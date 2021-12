Alap e desembargador recuam e plenário decidirá destino de Negrão

Deputado Dr Alberto Negrão: Assembleia retirou mandado de segurança depois que desembargador tornou sem efeito a própria decisão de afastar o parlamentar

Por SELES NAFES

Mais uma vez, os deputados estaduais venceram a queda de braço com o Judiciário e eles próprios é que decidirão sobre o destino do deputado estadual Dr Alberto Negrão, investigado pela Polícia Federal por crimes de corrupção no Amapá.

A Assembleia Legislativa desistiu do mandado de segurança que questionava a decisão do desembargador Jayme Ferreira de afastar o parlamentar, logo depois que o próprio Jayme Ferreira também tornou sem efeito a decisão.

O pedido de desistência do mandado de segurança foi aceito pelo desembargador Carmo Antônio, que julgaria o processo onde a Alap afirma ter a prerrogativa de afastar parlamentares por votação.

O deputado, eleito em 2018, é acusado de desviar R$ 1 milhão de verba indenizatória da Assembleia Legislativa usando notas fiscais frias. No último dia 27 de novembro, ele foi o principal alvo da Operação En Passan, que cumpriu 15 mandados de busca e apreensão.

Negrão ainda é investigado na Operação Terça-Parte (maio de 2021), também da PF, onde é suspeito de promover rachadinhas em seu gabinete. Neste caso, ele também chegou a ser afastado pelo Judiciário, mas foi protegido pelos deputados estaduais que decidiram rejeitar a ordem da justiça, situação que tende a se repetir em plenário em data ainda não definida.