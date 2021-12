Amapá orienta aplicação da segunda dose da vacina Janssen

Mudança do esquema vacinal é orientação do Ministério da Saúde para pessoas acima de 18 anos. Recomendação vale para todos os municípios_

Compartilhamentos

Uma nova mudança no esquema vacinal, estabelecida pelo Ministério da Saúde, fez o Estado orientar a todas as prefeituras do Amapá a aplicação de uma 2ª dose da vacina americana Janssen, projetada para ser dose única.

A segunda dose deve ser aplicada em um intervalo mínimo de dois meses após a primeira dose, este prazo pode se estender até seis meses dependendo do cenário epidemiológico local e, no caso da Janssen, deve ser feita com o mesmo imunizante.

Segundo o Governo do Amapá, a medida vale para pessoas a partir dos 18 anos, menos para gestantes e mulheres no período pós-parto – que deverão tomar como 2ª dose, segundo o MS, a vacina Pfizer.