Amapaenses ganham festival com melhor curta-metragem

O curta “SOLITUDE”, dirigido e escrito pela designer e ilustradora amapaense Tami Martins, foi ganhador do Troféu Redentor, na categoria de melhor curta-metragem do Festival do Rio, que aconteceu no último domingo (19), no cinema Estação NET Botafogo.

A obra é o primeiro curta-metragem de animação 2D do Amapá. Realizada com recursos públicos do 1º Edital do Audiovisual do Governo do Amapá, a animação envolvendo trama e aventura, produzida pela Castanha Filmes e Jubarte Audiovisual, concorreu com produções do mundo inteiro.

O curta apresenta na Amazônia, Sol, de 25 anos, que se recupera do término de mais um relacionamento abusivo, enquanto sua Sombra foge para o deserto do Atacama por não aguentar ver seu sofrimento.

Enquanto Sol, enfim, começa a retomar seus espaços e sonhos próprios, sua Sombra busca independência. Ambas travam jornadas em busca de amor próprio e autoconfiança para redescobrir, em solitude, o caminho de volta uma para a outra.

“O reconhecimento que o Solitude tem recebido nacional e internacionalmente mostra a importância de seguirmos produzindo audiovisual no Amapá, e para isso é importante que haja incentivo para as produções locais. Recebemos agora o Prêmio do Maior festival da América Latina, e ainda neste ano, recebemos o reconhecimento do Prêmio Gengibirra de Audiovisual como Melhor Filme no FIM Festival Imagem-Movimento, maior e mais antigo Festival de cinema do Norte’’, comemorou a diretora.