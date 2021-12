Amarrado em cadeira, jovem é executado com tiros na cabeça

Josué Tadeu, de 24 anos, não tinha passagens pela polícia. No entanto, investigadores acreditam que o crime tenha sido cometido por membros de facção

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 24 anos foi morto a tiros amarrado a uma cadeira, no município de Santana, a 17 km de Macapá. O homicídio ocorreu na terça-feira (7).

De acordo com a Polícia Científica, foram cinco tiros na cabeça. O homicídio ocorreu dentro de uma casa localizada no final da Avenida Machado de Assis, na Ponte do Erê, no Bairro dos Remédios II, em Santana.

O corpo de Josué Soares Tadeu, de 24 anos, foi encontrado na noite desta terça, na cozinha do imóvel, amarrado a uma cadeira.

O barulho dos disparos foi ouvido por moradores, e a Polícia Militar foi chamada por volta das 19h55min, mas os criminosos já haviam fugido.

Testemunhas disseram que o crime foi cometido por dois homens conhecidos na região, e que o local onde a vítima foi executada é usado como base do crime.

Para a polícia, o homicídio tem características de execução, possivelmente motivada por acerto de contas. A 1ª Delegacia de Polícia prossegue nas investigações.

Uma fonte que participa da apuração revelou ao Portal SelesNafes.Com que a vítima teria alguma ligação com membros da facção Família Terror do Amapá (FTA), mas que o Bairro dos Remédios II seria território de rivais de outras duas facções, o Comando Vermelho (CV) e Amigos para Sempre (APS).

A mesma fonte informou que a vítima não tinha passagens pela polícia.