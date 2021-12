Ambulancha começa a atender comunidades ribeirinhas

Equipamento foi entregue pelo Governo do Amapá e alcançará mais de 50 comunidades das redondezas do Rio Pracuúba, Rio Pedrinhas, Ilha De Santana, Rio Vila, Rio Mazagão Velho e Novo.

Comunidades ribeirinhas sem acesso a atendimento médico especializado ganharam Unidade de Suporte Avançado Fluvial para casos de urgência e emergência.

O novo equipamento foi entregue nesta quarta-feira (8), pelo Governo do Amapá, que investiu R$ 400 mil do Tesouro Estadual na UTI Fluvial, também chamada de ambulancha.

A unidade faz parte da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e ficará ancorada no município de Santana.

A embarcação alcançará mais de 50 comunidades ribeirinhas, como as situadas nas redondezas do Rio Pracuúba, Rio Pedrinhas, Ilha De Santana, Rio Vila, Rio Mazagão Velho e Novo, dentre outras.

“Vivemos numa região que requer atenção especial aos povos ribeirinhos. A ambulancha vai reforçar, com maior agilidade e em tempo hábil, as estratégias de atenção à saúde e segurança dessas comunidades”, afirmou o governador Waldez Góes na solenidade de entrega do equipamento.

A UTI fluvial atenderá situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica e psiquiátrica. A lancha é composta por equipamentos modernos que facilitam a navegação diurna e noturna e autonomia de 8 a 10 horas de navegação.

A diretora do SAMU Estadual, Eberenice Ferreira, explicou a importância da embarcação na agilidade do socorro a localidades distantes.

“Usando como exemplo uma viagem de Santana para o Bailique, as embarcações normais fazem a viagem entre 12 a 18 horas, enquanto a ambulancha percorre o mesmo trajeto de 4 a 5 horas”, destacou.

A ambulancha recebeu o nome de “Cel. Ademar R. dos Anjos”, antigo diretor do SAMU, vítima de covid-19 em 2020. O militar encabeçava as tratativas para colocar em funcionamento o serviço. A família de Ademar dos Anjos esteve presente na cerimônia.