Aneel autoriza 1º reajuste de energia após privatização da CEA

Aumento para a maioria dos consumidores foi de 6,67%

Por SELES NAFES

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou o aumento da tarifa de energia para Amapá, nesta quinta-feira (16), durante reunião extraordinária. O reajuste para os consumidores residenciais será de 6,55%.

A agência também aprovou redução tarifária para consumidores de alta tensão em – 1,40%, o que fixou a média de reajuste ao consumidor em 4,80%.

O reajuste tem como data base 13 de dezembro, e já entra em vigor nas faturas do próximo mês.

Antes de ser federalizada, e por fim privatizada, a companhia acumulou prejuízos por quase uma década por estar impedida de receber reajustes tarifários. Os principais entraves eram as dívidas da companhia, especialmente com a Eletronorte.

A federalização e a privatização foram processos longos que começaram no governo Camilo, em 2011, e só terminaram este ano, no governo Waldez, com a venda da companhia para o grupo Equatorial, em julho.

Este foi o primeiro reajuste autorizado após a transferência da distribuição de energia para a iniciativa privada.