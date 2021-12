Ao ver a polícia, mulher tenta esconder droga no cabelo

Caso ocorreu no município de Calçoene, a 370 km de Macapá.

Um casal de empreendedores foi preso pela Polícia Civil do Amapá no município de Calçoene, a 370 km de Macapá, acusado de manter venda de drogas por trás de um negócio de lanches – aberto apenas para manter as aparências. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados pelas autoridades.

A prisão em flagrante ocorreu nesse fim de semana. A equipe da Delegacia de Polícia de Calçoene já investigava o casal. Mas uma denúncia anônima acelerou o trabalho dos investigadores.

Uma intensa movimentação de aparentes usuários de drogas na casa onde residiam o homem e a mulher chamou a atenção da vizinhança das redondezas, que acionou a polícia.

O casal é vendedor ambulante de lanche. Segundo a polícia, ostentava uma vida com padrão elevado supostamente vendendo lanche de rua, com várias roupas novas, ainda com etiqueta, sapatos ainda nas caixas e vários celulares novos comprados para uso próprio e de seus filhos. No entanto, não foi encontrado nenhum material para fabricação de salgados.

No local, foram encontradas várias porções de drogas já prontas para venda, além de linha, sacolas plástica, gilete e faca utilizadas para cortar e embalar a droga. No momento da abordagem, a mulher tentou esconder a droga no cabelo, segundo a polícia.

Eles foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.