Após 15 anos de espera, começa a pavimentação do Bairro do Goiabal

Localizado na zona oeste de Macapá, bairro recebeu emenda do senador Randolfe Rodrigues

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) e o prefeito Dr Furlan (Cidadania) assinaram, na tarde de segunda-feira (27), a ordem de serviço para início da pavimentação do Bairro do Goiabal, na zona oeste de Macapá. Ao todo, as quatro principais vias receberão bloquetes na obra que conta com emenda de R$ 1,5 milhão do senador.

De acordo com a prefeitura, as ruas Montevidéu e Marrocos, e as avenidas Israel e Nova Aliança, serão pavimentadas no prazo máximo de seis meses. Por se trata de bloqueteamento, a obra pode prosseguir mesmo no período de chuvas, segundo informou um especialista em construção civil.

A obra já foi mobilizada com equipamentos e operários. A reivindicação das cerca de 500 famílias da comunidade é bem antiga.

“No começo do ano, visitei o Goiabal para ouvir da comunidade a reivindicação que era consenso entre todos. Há mais de 15 anos, esse bairro aguardava a chegada do poder público para garantir o básico que é a pavimentação de suas ruas. Estamos começando com essas quatro vias e nos próximos anos iremos colocar mais emendas para, junto com os colegas da bancada federal, fazer chegar a mais ruas a pavimentação, seja em asfalto ou em bloquetes como estamos fazendo hoje”, adiantou Randolfe.

Os moradores, alguns com mais de 20 anos na comunidade, comemoraram a chegada da urbanização do bairro.

“Hoje é dia muito especial para os moradores do bairro Goiabal. Eu tô muito feliz porque o serviço das nossas ruas começará a ser feito. Só temos a agradecer a todos que contribuíram para essa luta que é uma luta de todos”, comemorou Cláudia Santos, moradora do bairro.