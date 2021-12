Após matar irmão na noite de Natal, jovem retorna à casa da avó e é preso

Crime ocorreu no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem identificado como Adelson Farias Vilhena, de 28 anos, foi preso por matar o próprio irmão na madrugada de Natal, neste sábado (25). O crime ocorreu no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

A vítima morava com mais dois irmãos na casa de uma avó, o homicídio aconteceu na frente da residência. O terceiro irmão, que presenciou o crime, contou à polícia que ainda tentou impedir a briga, mas não conseguiu.

Esfaqueado duas vezes, Rafael Farias do Espírito Santo, de 36 anos, ainda foi socorrido ao Hospital de Emergências do Centro de Macapá, mas já chegou morto à unidade de saúde.

A polícia foi chamada, mas o irmão que desferiu as facadas já havia fugido. Ele foi preso horas depois, por volta de 9h deste sábado, após retornar ao local do crime.

Segundo informações do sargento Luz da Silva, do 6º Batalhão da Polícia Militar, responsável pela prisão, Adelson não ofereceu resistência à prisão. Ele estava cabisbaixo, dentro da casa da avó, quando foi surpreendido pela ação policial, depois de ser denunciado.

De acordo com informações repassadas à polícia, Adelson não concordava com certos hábitos do irmão, e ao chegar em casa, por volta de 4h30, passou a discutir, dando início à briga e aos golpes em Rafael.

A faca usada no crime foi encontrada escondida próxima à cozinha da casa. Adelson foi levado à Delegacia de Homicídios, no Conjunto Macapaba.