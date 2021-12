Após pedidos de Lucas, Brasil reabre fronteira Oiapoque/Guiana Francesa

Segundo parlamentar, em Oiapoque, a 590 km de Macapá, o comércio é movimentado pelos franceses que residem na Guiana.

O governo federal publicou, nesta quinta-feira (9), uma portaria interministerial (661/21) que, entre outras providências, reabre as fronteiras terrestres do país, incluindo o fluxo de pessoas entre o Amapá e a Guiana Francesa, no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá.

A notícia foi dada pelo senador Lucas Barreto (PSD) em suas redes sociais. O parlamentar, durante o período de fechamento da fronteira, esteve em algumas vezes na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), com objetivo de buscar uma solução, já que a população, em sua maioria, assim como a da Guiana Francesa, já estava vacinada e o comércio da cidade amapaense é movimentado em grande parte pelos franceses.

“Foi um trabalho longo de sensibilização em conjunto com muitos estados, que também mantém fronteiras com outros países, para que a reabertura acontecesse, e hoje ela chegou, mas respeitando as regras sanitárias, com exigência de comprovante de vacinação ou de exame RT-PCR, para que não tenhamos uma nova onda dessa pandemia tão avassaladora que enlutou tantas famílias e que também comprometeu boa parte da economia do país”, destacou o senador.