Após série de roubos e acidente, assaltante morre em confronto com a Força Tática

Por OLHO DE BOTO

Um integrante de uma organização criminosa foi morto em confronto com o Batalhão de Força Tática após cometer uma série de roubos na zona norte de Macapá.

A troca de tiros com o assaltante, que era conhecido como Nego Doido, ocorreu na noite desta terça-feira (21), por volta de 21h40, numa vila de apartamentos localizada no Bairro Jardim Felicidade II, onde tentou se abrigar e atirar contra os militares.

Familiares compareceram ao local e identificaram o corpo do infrator como sendo de Werley dos Santos Pinheiro, de 17 anos.

Além disso, ele foi reconhecido por várias vítimas como um dos dois assaltantes que invadiram uma casa pertencente a um empresário do ramo de açaí, no Bairro Ipê, e, com armas em punho, renderam a família dele e roubaram 3 celulares e a picape que o comerciante usava para trabalhar.

Ele conseguiu escapar e chamou a polícia. O comerciante contou que os bandidos foram extremamente violentos.

“Eles derrubaram a minha esposa no chão e disseram: ‘deita aí, safada’. Agrediram ela”, relatou a vítima.

Na sequência, a dupla, que havia chegado na casa do comerciante em duas bicicletas, passou a utilizar o veículo do trabalhador em outros roubos, com apoio de dois comparsas que estavam num carro modelo Siena.

De acordo com a polícia, militares da Força Tática patrulhavam pela zona norte quando foram informados que os mesmos criminosos haviam acabado de cometer outro roubo, desta vez no Bairro São José, e que, na fuga, haviam colidido com outro carro.

Na chegada ao local do acidente, os policiais encontram os veículos danificados e um boné atravessado no para-brisa da picape, indicando que um dos assaltantes estava com a cabeça perfurada. Mas, mesmo feridos, saíram correndo, tentando as esconder.

Já as vítimas do outro carro atingido, incluindo uma criança, foram a um hospital particular em busca de atendimento médico.

No local, moradores disseram que os ocupantes de um Siena, que estavam dando apoio à dupla, entram na picape e levaram alguns objetos, e que os assaltantes estavam escondidos nas proximidades.

Minutos depois, Nego Doido foi localizado. Ele estava na entrada de um apartamento quando desobedeceu à ordem de abordagem e abriu fogo em direção à polícia, que revidou. O criminoso morreu antes da chegada do Samu.

A arma usada contra os polícias, um revólver calibre 38, com duas munições deflagradas, foi levada para a delegacia.