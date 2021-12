Após ter PF em casa, secretário de Saúde diz que estava ajudando nas investigações

Secretário Tarlysson Golçalves Soares disse que tomou posse depois da licitação investigada

Apesar de ter sido um dos alvos da Operação Matizar, deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (7), o secretário de Saúde de Serra do Navio, Tarlysson Golçalves Soares, divulgou uma nota de esclarecimento à tarde onde garante que estava colaborando com as investigações.

Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido na residência do secretário, no município vizinho de Pedra Branca do Amapari. A PF investiga fraude em licitação para a reforma e adequação de um prédio que seria usado como base para enfrentamento da covid-19. Outros dois mandados foram cumpridos em endereços ligados à construtora, sediada no município de Vitória do Jari.

Soares afirmou que a licitação que teria favorecido a empresa ganhadora ocorreu antes de sua posse, no dia 6 de junho.

“E que desde quando tomou conhecimento do processo buscou colaborar com as investigações de forma transparente, fornecendo informações, documentos, relatórios do processo e fotográfico da obra”, garantiu.

“Desde já, o Município reitera que está à disposição e tem o total interesse em colaborar com quaisquer investigações, a fim de que – o mais rápido possível -, todos os fatos supostamente levantados e divulgados, sejam devidamente esclarecidos”.