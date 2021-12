Após tiros e luta corporal com policiais, suspeito morre baleado

PMs informaram que suspeito não largava a arma durante a luta corporal

Um suspeito morreu com um tiro durante uma intervenção de policiais do 6º Batalhão da Polícia Militar do Amapá, na noite desta sexta-feira (3), na zona leste de Macapá. De acordo com a ocorrência registrada pela PM, o criminoso atirou de dentro de um imóvel e chegou a entrar em luta corporal com os policiais durante a invasão do imóvel.

O homem foi identificado como Franciney da Silva Miranda. Policiais foram chamados por moradores da Rua 25 de Dezembro, no Bairro Cidade Nova I, por volta das 19h30min. As informações seriam de que um homem procurado por vários homicídios estaria numa quitinete com uma arma de fogo e ameaçando populares.

Ao chegar no local, os policiais teriam visto o homem correndo armado para dentro do imóvel, de onde passou a fazer disparos contra a equipe.

Os policias se protegeram e entraram na quitinete. No interior do imóvel teria ocorrido uma luta corporal com o criminoso ainda armado, que acabou sendo baleado e neutralizado.

Os policiais declararam que o criminoso continuava com os sinais vitais e acionaram uma ambulância para levá-lo o Hospital de Emergência de Macapá, onde foi declarado o óbito.

Na delegacia de polícia, os policiais apresentaram junto com a ocorrência uma pistola .40 apreendida com o Franciney, além de R$ 150.