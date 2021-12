Após vítima morrer de mal súbito em roubo, assaltante tem prisão decretada

Mateus da Conceição Lopes, o Professor, de 31 anos, está foragido. Crime ocorreu no município de Vitória do Jari, no sul do Estado do Amapá

A Justiça do Amapá determinou a prisão de um homem acusado de ter provocado a morte súbita de um jovem de 14 anos ao tentar assaltá-lo.

O crime ocorreu no último dia 6 de dezembro, na cidade de Vitória do Jari, no sul do Estado do Amapá.

A prisão, decretada pelo juiz Zeeber Lopes Ferreira, de Mateus da Conceição Lopes, o Professor, de 31 anos, foi pedida pelo Ministério Público Estadual.

Segundo o promotor de Justiça Saullo Patrício Andrade, Mateus é acusado de tentar assaltar Diego da Silva Braga, de 14 anos. Na fuga do assalto, a vítima teve um mal súbito e morreu.

Por isso, para o MPE, q ação do acusado foi determinante para a morte da vítima.

De acordo com a denúncia do Ministério Público, no dia 6 de dezembro de 2021, por volta de 19h, na Passarela Bom Jesus, o adolescente Diego da Silva Braga, que estava acompanhado de um primo, foi abordado pelo assaltante, que estava com uma faca.

O assaltante perseguiu os dois primos, que correram e conseguiram escapar do roubo. Entretanto, Diego passou mal com falta de ar, desmaiou e chegou morto ao Hospital da cidade.

O acusado chegou a ser preso, no dia 8 de dezembro, pela tentativa de assalto que resultou na morte da vítima, porém, em audiência de custódia realizada no mesmo dia, foi solto para responder pelo crime em liberdade provisória.

O MP-AP recorreu e alegou que o investigado já era reincidente e possui ação penal e inquéritos policiais em andamento, também por situações relacionadas a grave ameaça, o que motivou o pedido de prisão preventiva baseado em fatos novos para resguardar a garantia da ordem pública.

“Fui procurado pessoalmente por familiares da vítima, recebi vídeos e mensagens clamando por justiça. Após analisar o caso, o contexto do dos fatos que levaram a morte de Diego, conduta e ficha criminal do investigado, pedimos a prisão do acusado”, comentou o promotor de Justiça.

O acusado encontra-se foragido, pois fugiu de Vitória do Jari e está sendo procurado pela Polícia.