Vamos ouvir a análise do capítulo 3 de I Pedro

Compartilhamentos

Bom dia! Os conselhos de Pedro neste capítulo são matrimoniais. Ele recomenda que elas conquistem a conversão de seus esposos por meio do comportamento. Não se trata de ser desleixada, mas modesta. E marido que maltrata a esposa não é ouvido por Deus. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.