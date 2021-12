Assaltante morre ao tentar roubar banca de jogo do bicho

Caso ocorreu nesta tarde, no Bairro Infraero 1, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem morreu ao tentar assaltar uma banca de jogo do bicho na tarde desta quinta-feira (30), no Bairro Infraero 1, na zona norte de Macapá.

De acordo com a Polícia Militar do Amapá, o caso ocorreu por volta de 14h no cruzamento da Avenida Karipuna com Passagem Jonatha Bezerra.

Conforme a PM, o rapaz que faz jogos ao lado de um estabelecimento comercial foi abordado por José Antônio Palheta Nunes, de 25 anos, que anunciou o assalto.

Um outro homem que faz o recolhimento do dinheiro das apostas passava no momento da ação criminosa. Ele disparou contra José Antônio, que estava supostamente armado.

O assaltante não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro médico.

O atirador, que também seria funcionário público, permaneceu no local e posteriormente se apresentou no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval. A PM fez o isolamento do local e a Polícia Científica a remoção do corpo.

A polícia confirmou que José Antônio tinha várias passagens por roubos e furtos.