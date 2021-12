Baixa em poços, leva a racionamento de água Habitacional Macapaba

Horários de distribuição de água serão de 7h às 9h e das 19h às 21h.

A baixa nos níveis nos poços de captação que fornecem água para os habitacionais Macapaba 1 e 2 provocará racionamento, que já inicia nesta sexta-feira (24).

Os horários de distribuição de água serão de 7h às 9h e das 19h às 21h. Um carro-pipa também fará distribuição de água às 11h e às 16h.

A Medida foi acordada pela Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa) em conjunto com lideranças do Habitacional, durante reunião nesta quinta-feira (23).

Na reunião, técnico explicaram que após cada período de bombeamento de água, é necessário que se aguarde a recuperação do nível dos poços para nova extração.

Segundo a companhia, uma programação de racionamento na distribuição do produto possibilitará a que o líquido chegue com mais pressão às torneiras dos moradores em horário agendados.

De acordo com o setor Operacional da Caesa, além da estiagem, outro fator agravante da baixa dos níveis de água é a quantidade de poços que têm sido perfurados na região.

Outra medida adotada até o fim do período de estiagem é a instalação de caixas d’água distribuídas em pontos estratégicos, para abastecimento da comunidade.

