Bebê de 7 meses e mãe são atropelados por motorista embriagado

Acidente ocorreu no Bairro Jesus de Nazaré, na região central de Macapá.

Um bebê de sete meses foi atropelado junto com a mãe durante acidente de trânsito ocorrido no Bairro Jesus de Nazaré, no início de uma área de pontes da comunidade. O motorista causador do acidente foi preso por embriaguez.

O acidente ocorreu às 14h do sábado de Natal, na Avenida Marcílio Dias com a Rua Hamilton Silva.

De acordo com a Polícia Militar do Amapá, a picape Strada placas NES 8365 era conduzida por José Clemerson Fonseca. Ele perdeu o controle do veículo e atingiu uma casa de madeira na entrada da passarela, causando danos estruturais na residência e no imóvel vizinho.

Na frente da casa estava a criança e uma mulher que foram atingidas. Elas foram conduzidas por populares até o Hospital de Emergência de Macapá, onde foi constatada fratura em uma das pernas do bebê, que precisou passar por cirurgia.

Enquanto isso, José foi contido por populares até a chegada dos policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e da Polícia Científica.

Ele também foi conduzido, em uma ambulância do Corpo de Bombeiros, ao Hospital de Emergência. Depois de liberado fez o exame do bafômetro, que atestou 0,62 mg/l, o que caracteriza situação de embriaguez ao volante.

Em vídeos que circulam em grupos de WhatsApp, é possível ver o motorista sentado em uma calçada, visivelmente desorientado e cercado por populares, logo após o acidente.

Depois do teste, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido até o Ciosp do Pacoval para que a situação fosse analisada pelo delegado de plantão.