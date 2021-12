Boêmios comemora 68 anos com festa

Festa ocorre no domingo (2) com bateria e show do sambista Ito Melodia.

Compartilhamentos

A mais antiga agremiação carnavalesca do Amapá, a Universidade de Samba Boêmios do Laguinho, vai comemorar os seus 68 anos de fundação, no coração do bairro que lhe deu nome.

A programação, na sede da agremiação, na Avenida General Osório, entre as Ruas Eliezer Levy e General Rondon, ocorre no domingo (2) e está recheada com show de passistas, casais de mestre-salas e porta-bandeiras, rainha de bateria, alas coreografadas, a intérprete da Nação, Silmara Lobato, Bateria Pororoca, ala coreografada.

Além de saudação a religiosidade, shows de grupos locais e pra fechar a noite, show com o cantor Ito Melodia, do Rio de Janeiro.

Só entrará quem apresentar a carteira de vacinação com pelo menos duas doses de imunizantes contra a covid-19.

Em 2022, com o enredo “Mestre Bené, Rei da Boemia: o bamba fundador de uma Nação”, a Universidade e a Nação Negra prestam reverência a essa figura: Benedito dos Passos, o Mestre Bené, líder-fundador da escola, em 2 de janeiro de 1954, a partir de um bloco denominado Bandoleiros da Orgia, criado no início da década de 1940, nos primeiros anos após a criação do Território Federal do Amapá.

Sem os desfiles no Sambódromo e após dois anos sem eventos de forma presencial por conta da pandemia da Covid-19, a diretoria quer festejar a cultura e a ancestralidade do povo negro.

A escola detém 26 títulos no total. É a maior vencedora do carnaval amapaense. Nesses 68 anos, a presidente da escola, Daniela Ramos, participa de pelo menos 30 deles.

“O amor pela Boêmios nasceu em casa. Todos eram envolvidos com o carnaval. A minha mãe, meus avos, minhas tias, todos desfilavam, costuravam pra uma ala da escola e eu fui me envolvendo. Boêmios e carnaval pra mim representam vida. E a gente quer começar o novo ano promovendo a alegria contagiante da época, que agrega a todos”, conta.

Programação

Horário: das 20h às 2h

– Aureliano Neck e Banda

– Sensação do Samba

-Atração Cultural “Marabaixo do Laguinho e Marabaixo do Pavão”

– Ato de Saudação à Religiosidade (Candomblé e Igreja São Benedito)

– Apresentação da bateria e da intérprete oficial Silmara Lobato e ala de intérpretes

– Apresentações dos Sambas Antológicos da Escola

– Apresentação do Samba Enredo 2022 – “Mestre Bené, Rei da Boemia: O Bamba Fundador de uma Nação”

– Apresentação dos pontos técnicos da Escola: comissão de frente; casais de mestre-salas e porta-bandeiras; Escolinha de Passistas da Nação Negra; Ala das Baianas Oníria Nery Pereira; ala coreografada

– Show nacional com Ito Melodia, do Rio de Janeiro

– Show do grupo Pegada de Gorila

Contatos

Ingressos e mesas à venda: (96) 99907-3781 e (96) 99144-8597.