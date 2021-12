BR-210: Colisão deixa 1 morto e 4 feridos em estado grave

Segundo a PRF, Celta teria provocado o acidente. Motoristas fugiram do local

Por SELES NAFES

Um grave acidente de trânsito deixou uma morta na BR-210, na entrada do município de Porto Grande, a cerca de 100 km de Macapá, na madrugada deste sábado (19). A Polícia Civil procura pelos motoristas envolvidos.

Os carros que se chocaram eram um Celta vermelho, de placas NEY-1147, e um Pálio branco placas NEP-7604. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o Celta trafegava no sentido Porto/Ferreira Gomes quando teria feito uma conversão à esquerda pela contramão, sendo atingido em cheio pelo Pálio que trafegava no sentido contrário.

Quatro pessoas ficaram feridas com gravidade. Elas foram identificadas como Átila Patrícia Ruduleiro Cruz Benjo, 27 anos, duas adolescentes de 14 e 16 anos, e Eliel de Souza da Silva, de 26 anos. A vítima fatal foi Huan Francisco do Carmos Oliveira Silva, de 23 anos. Os feridos foram transferidos para o Hospital de Emergência de Macapá.

A PRF informou que não foi possível conferir se os motoristas eram habilitados porque eles fugiram do local, e muito menos se estavam sob efeito de álcool.

A Polícia Civil de Porto Grande faz diligências para identificar e encontrar os condutores.